Более 1,5 тысяч семей переедут из коммуналок в отдельные квартиры в Петербурге до конца 2023 года

В Санкт-Петербурге до конца года более 1,5 тыс. семей смогут переехать из коммунальных квартир в отдельное жильё.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на власти Санкт-Петербурга.

С начала 2023 года государственное жилищное свидетельство о праве на социальную выплату для расселения коммунальных квартир уже получили 124 семьи. На очереди на выплату в этом году стоит ещё 1450 семей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области до конца 2023 года планируется построить 17 многоквартирных домов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.