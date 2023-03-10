Более 1,5 тысяч семей переедут из коммуналок в отдельные квартиры в Петербурге до конца 2023 года
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на власти Санкт-Петербурга.
С начала 2023 года государственное жилищное свидетельство о праве на социальную выплату для расселения коммунальных квартир уже получили 124 семьи. На очереди на выплату в этом году стоит ещё 1450 семей.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области до конца 2023 года планируется построить 17 многоквартирных домов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.