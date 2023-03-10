В России 500 млн рублей направят на меры по снижению стоимости внутренних туров

Правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

Такое распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте кабмина, передаёт Nation News.

Меры приняты в целях стимулирования туротрасли, в частности, для поддержки туроператоров, организующих чартерные авиарейсы внутри страны. В 2023 и 2024 году на обозначенные цели направят по 250 млн рублей.

Соответствующая программа реализуется российскими властями с 2021 года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Её участниками стали 70 регионов.

Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.