В России предложили развивать инфраструктуру для выгула собак
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете Минстроя Артём Гебелев рассказал «Известиям», что такое предложение в скором времени направят в ведомство.
Речь идёт о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также об установке урн для отходов животных, добавил он.
Стоимость создания площадки в 400 кв. м составляет 1—10 млн рублей, уточнил эксперт.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.