В России предложили развивать инфраструктуру для выгула собак

Общественный совет при Минстрое предложил включить создание игровых площадок для выгула собак в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов.

Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете Минстроя Артём Гебелев рассказал «Известиям», что такое предложение в скором времени направят в ведомство.

Речь идёт о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также об установке урн для отходов животных, добавил он.

Стоимость создания площадки в 400 кв. м составляет 1—10 млн рублей, уточнил эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.