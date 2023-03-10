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В России предложили развивать инфраструктуру для выгула собак

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Общественный совет при Минстрое предложил включить создание игровых площадок для выгула собак в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов.
В России предложили развивать инфраструктуру для выгула собак
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Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете Минстроя Артём Гебелев рассказал «Известиям», что такое предложение в скором времени направят в ведомство.

Речь идёт о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также об установке урн для отходов животных, добавил он.

Стоимость создания площадки в 400 кв. м составляет 1—10 млн рублей, уточнил эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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