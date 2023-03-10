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ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

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Большинство россиян (80%) доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7%.
ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 61,8%, его деятельность одобряют 53,3%.

Деятельность правительства одобряют 52,1%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 27 февраля по 5 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.

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