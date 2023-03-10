Риелтор Барсуков сообщил об отсутствии предпосылок для роста цен на недвижимость в России

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что предпосылок для увеличения цен на российском рынке недвижимости пока нет.

Однако и снижения стоимости объектов ждать не стоит, сообщил он РИАМО.

«Полагаю, что ниже падать ценам уже некуда. В регионах падение цен наблюдалось не везде. Если застройщикам удастся добиться своего, то вполне возможен и реальный рост цен. Но у меня нет ощущения, что весной это произойдёт», — отметил Барсуков.

По его мнению, активный рост цен может начаться осенью, а в декабре можно ожидать частичную компенсацию падения.

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