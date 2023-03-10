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Риелтор Барсуков сообщил об отсутствии предпосылок для роста цен на недвижимость в России

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Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что предпосылок для увеличения цен на российском рынке недвижимости пока нет.
Риелтор Барсуков сообщил об отсутствии предпосылок для роста цен на недвижимость в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Однако и снижения стоимости объектов ждать не стоит, сообщил он РИАМО.

«Полагаю, что ниже падать ценам уже некуда. В регионах падение цен наблюдалось не везде. Если застройщикам удастся добиться своего, то вполне возможен и реальный рост цен. Но у меня нет ощущения, что весной это произойдёт», — отметил Барсуков.

По его мнению, активный рост цен может начаться осенью, а в декабре можно ожидать частичную компенсацию падения.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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