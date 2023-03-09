В Самаре взяли под охрану ещё два памятника архитектуры

В Самаре взяли под охрану ещё два исторических здания.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на сайт областного правительства.

Дома Бабердина и Панафидина являются объектами культурного наследия регионального значения.

Под охрану, в частности, попали объёмно-пространственная композиция зданий, декор главного фасада, интерьеры.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.