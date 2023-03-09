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В Москве возбудили дело после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в метро

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро.
В Москве возбудили дело после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в метро
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути», — отметили в СК.

Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничто не угрожает, напомнили там.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Ранее сообщалось, что на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы, его толкнули.

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