В Москве возбудили дело после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути», — отметили в СК.

Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничто не угрожает, напомнили там.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Ранее сообщалось, что на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы, его толкнули.