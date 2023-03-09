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В общественном транспорте Подмосковья совершили более 2 млн поездок 8 марта

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В общественном транспорте Московской области совершили около 2,1 млн поездок в среду, 8 марта.
В общественном транспорте Подмосковья совершили более 2 млн поездок 8 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Opla

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Зампред областного правительства Анна Кротова рассказала, что чаще всего пассажиры пользовались транспортом в Подольске.

«А в честь праздника наши перевозчики раздали женщинам более 30 тыс. тюльпанов в автобусах, пригородных поездах, на вокзалах, станциях и остановках», — отметила она.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском метрополитене открылась выставка, посвящённая  сотрудницам столичного транспорта.

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