В общественном транспорте Подмосковья совершили более 2 млн поездок 8 марта

В общественном транспорте Московской области совершили около 2,1 млн поездок в среду, 8 марта.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Зампред областного правительства Анна Кротова рассказала, что чаще всего пассажиры пользовались транспортом в Подольске.

«А в честь праздника наши перевозчики раздали женщинам более 30 тыс. тюльпанов в автобусах, пригородных поездах, на вокзалах, станциях и остановках», — отметила она.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском метрополитене открылась выставка, посвящённая сотрудницам столичного транспорта.