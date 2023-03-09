Число долгостроев в едином реестре Подмосковья снизилось в два раза за год

В единый реестр проблемных объектов в Московской области входит 348 многоквартирных домов, что более чем в два раза меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в феврале 2023 года из списка исключили семь объектов, в том числе 10-этажный жилой дом в ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде.

«До конца 2023 года предстоит реализовать права около 13 тыс. дольщиков и свести до нуля в ЕРПО проблемные объекты», — заявил министр по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.