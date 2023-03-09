Автомеханик Шабунин рассказал, как подготовить машину к весне

Мастер-приёмщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин рассказал, что с наступлением весны автомобилю необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать коррозии и неисправной работы кондиционера и мотора.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что к приходу весны необходимо проверять ходовую часть машины, лакокрасочное покрытие, просушить область под ковриками и поменять салонные и воздушные фильтры.

«Обязательно следует почистить радиаторы от соли и грязи, в противном случае двигатель может перегреваться, а кондиционер будет работать некорректно», — посоветовал специалист.

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