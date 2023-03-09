Автомеханик Шабунин рассказал, как подготовить машину к весне
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В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что к приходу весны необходимо проверять ходовую часть машины, лакокрасочное покрытие, просушить область под ковриками и поменять салонные и воздушные фильтры.
«Обязательно следует почистить радиаторы от соли и грязи, в противном случае двигатель может перегреваться, а кондиционер будет работать некорректно», — посоветовал специалист.
Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.