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Автомеханик Шабунин рассказал, как подготовить машину к весне

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Мастер-приёмщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин рассказал, что с наступлением весны автомобилю необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать коррозии и неисправной работы кондиционера и мотора.
Автомеханик Шабунин рассказал, как подготовить машину к весне
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что к приходу весны необходимо проверять ходовую часть машины, лакокрасочное покрытие, просушить область под ковриками и поменять салонные и воздушные фильтры.

«Обязательно следует почистить радиаторы от соли и грязи, в противном случае двигатель может перегреваться, а кондиционер будет работать некорректно», — посоветовал специалист.

Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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