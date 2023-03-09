Стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья»
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.
В конкурсе могут принять участие педагоги, студенты и школьники региона. Для этого им нужно до 25 марта отправить в оргкомитет анкету участника и презентацию, в которой рассказывается о нескольких поколениях педагогов одной семьи.
Ранее НСН сообщало, что специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве.