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Стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья»

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Стартовал приём заявок на региональный конкурс «Педагогические династии Подмосковья», который проводит Коломенский ГСГУ в рамках Года педагога и наставника.
Стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

В конкурсе могут принять участие педагоги, студенты и школьники региона. Для этого им нужно до 25 марта отправить в оргкомитет анкету участника и презентацию, в которой рассказывается о нескольких поколениях педагогов одной семьи.

Ранее НСН сообщало, что специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве. 

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