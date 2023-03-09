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В Тверской области региональный маткапитал получили более 300 семей с начала года

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В Тверской области выдали 306 свидетельств на региональный материнский капитал с начала 2023 года.
В Тверской области региональный маткапитал получили более 300 семей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Реализовать средства или их часть можно по истечении года со дня рождения третьего или последующих детей.

«Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», — заявил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, работа областных властей направлена на поддержку семей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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