В Тверской области региональный маткапитал получили более 300 семей с начала года
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Реализовать средства или их часть можно по истечении года со дня рождения третьего или последующих детей.
«Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», — заявил губернатор Игорь Руденя.
По его словам, работа областных властей направлена на поддержку семей.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.