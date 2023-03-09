В Люберцах пройдёт XV областной фестиваль «Карусель Московии»

XV областной фестиваль «Карусель Московии» пройдёт с 10 по 11 марта в Люберцах, на него приняли 44 заявки от коллективов из 20 муниципалитетов Московской области.

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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Подмосковья. Более 900 участников исполнят порядка 150 русских народных танцев. Ранее НСН сообщало, что специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве.