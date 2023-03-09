Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы
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Об этом информирует Nation News со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Выплаты в честь 78-й годовщины Победы будут начислены ветеранам войны, труженикам тыла, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, вдовам погибших на войне военнослужащих, бывшим узникам концлагерей и другим.
Всего выплаты получат около 50 тыс. человек.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.