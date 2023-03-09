Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

Об этом информирует Nation News со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Выплаты в честь 78-й годовщины Победы будут начислены ветеранам войны, труженикам тыла, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, вдовам погибших на войне военнослужащих, бывшим узникам концлагерей и другим.

Всего выплаты получат около 50 тыс. человек.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.