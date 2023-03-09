Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Москве с 15 по 22 марта на базе центра независимой диагностики Московского центра качества образования (МЦКО).

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов.

Для акции разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам на ЕГЭ в 2023 году. Продолжительность выполнения работы — 60 минут.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Госдуме выступили с инициативой ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде российских регионов.