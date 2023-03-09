Узнать больше

Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Москве с 15 по 22 марта

Короткая ссылка
Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Москве с 15 по 22 марта на базе центра независимой диагностики Московского центра качества образования (МЦКО).
Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Москве с 15 по 22 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов.

Для акции разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам на ЕГЭ в 2023 году. Продолжительность выполнения работы — 60 минут.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Госдуме выступили с инициативой ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить