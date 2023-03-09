Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Москве с 15 по 22 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.
Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов.
Для акции разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам на ЕГЭ в 2023 году. Продолжительность выполнения работы — 60 минут.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Госдуме выступили с инициативой ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде российских регионов.