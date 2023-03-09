Очевидица рассказала подробности о взрыве газа в жилом доме в Чите

Жительница Читы после инцидента со взрывом газа рассказала, что сильный хлопок почувствовали не только жители дома, где всё случилось, но и в соседнем здании, а также в ближайшей школе.

«Мой папа сидел дома так же, как и многие мои знакомые. Раздался такой громкий взрыв, что задрожали окна, все испугались. Живут в соседнем доме», — рассказала девушка Ксения в интервью телеканалу «360».

По словам собеседницы канала, взрыв был слышен и в соседней школе, где работает её мать.

Как передаёт Newinform, число пострадавших при взрыве газа, который произошёл ранее в одном из читинских домов, возросло до семи.

Также стало известно ещё об одном спасённом ребёнке. Таким образом, после ЧП удалось спасти 11 человек, рассказали в МЧС.

По факту произошедшего в Чите возбудили уголовное дело.