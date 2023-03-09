Узнать больше

Очевидица рассказала подробности о взрыве газа в жилом доме в Чите

Короткая ссылка
Жительница Читы после инцидента со взрывом газа рассказала, что сильный хлопок почувствовали не только жители дома, где всё случилось, но и в соседнем здании, а также в ближайшей школе.
Очевидица рассказала подробности о взрыве газа в жилом доме в Чите
  • РИА Новости

«Мой папа сидел дома так же, как и многие мои знакомые. Раздался такой громкий взрыв, что задрожали окна, все испугались. Живут в соседнем доме», — рассказала девушка Ксения в интервью телеканалу «360».

По словам собеседницы канала, взрыв был слышен и в соседней школе, где работает её мать.

Как передаёт Newinform, число пострадавших при взрыве газа, который произошёл ранее в одном из читинских домов, возросло до семи.

Также стало известно ещё об одном спасённом ребёнке. Таким образом, после ЧП удалось спасти 11 человек, рассказали в МЧС.

По факту произошедшего в Чите возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить