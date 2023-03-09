Lada возглавила рейтинг автомобилей для бизнеса в России в 2023 году

Первое место в пятёрке самых популярных марок легковых автомобилей для юридических лиц и ИП в январе и феврале 2023 года, как и в 2022-м, заняла Lada.

Об этом пишет «Российская газета».

В феврале 2023 года Lada, а также Haval, Chery, Geely и Exeed суммарно составили почти 68% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в «Газпромбанк Автолизинг» (по итогам 2022 года было 49%).

В этом году китайские бренды вытеснили из топ-5 другие импортные марки. Рейтинг покинул корейский бренд Kia, который по итогам прошлого года занимал третью строчку с долей 8,4%.

Доля остальных марок в общем объёме продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» в январе 2023 года составила 38,1%, а в феврале — 32,3%.

Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.