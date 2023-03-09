Москвичи за полтора года сдали 850 т старых вещей при помощи столичного сервиса
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Наиболее часто за прошедшее время горожане сдавали стиральные машины (9,59 тыс. раз), холодильники (9,57 тыс. раз) и газовые плиты (3,6 тыс. раз).
Отмечается, что 85% сданных через сервис предметов перерабатывают и превращают в сырьё для производства новых вещей.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.