Москвичи за полтора года сдали 850 т старых вещей при помощи столичного сервиса

С момента запуска осенью 2021 года сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители Москвы избавились с его помощью от 30 тыс. предметов общим весом более 850 т.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Наиболее часто за прошедшее время горожане сдавали стиральные машины (9,59 тыс. раз), холодильники (9,57 тыс. раз) и газовые плиты (3,6 тыс. раз).

Отмечается, что 85% сданных через сервис предметов перерабатывают и превращают в сырьё для производства новых вещей.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.