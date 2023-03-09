Бочкарёв: свыше 400 домов расселено в рамках программы реновации
«Темпы расселения ветхих домов в рамках реновации постоянно нарастают. Всего со старта программы расселено уже 410 домов, в которых проживало свыше 71 тыс. человек», — сказал Бочкарёв.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что реализация программы идёт равномерно по всем округам и районам города.
«В то же время лидерами по расселённым домам стали ЗАО (60 домов), ВАО (53 дома), ЮВАО (49 домов)», — сказал Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.