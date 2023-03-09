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МЧС: люди находятся под завалами после взрыва газа в доме в Чите

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Люди находятся под завалами после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
МЧС: люди находятся под завалами после взрыва газа в доме в Чите
  • РИА Новости

«После объявления минутной тишины под перекрытиями между четвёртым и пятым этажом были услышаны человеческие голоса», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ЧП задействовано 36 единиц техники и привлечены 182 спасателя.

По последним данным, три человека, в том числе ребёнок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в посёлке Антипиха в Чите.

Прокуратура Забайкальского края и следователи начали проверки по факту ЧП.

Также появилась информация, что два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа.

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