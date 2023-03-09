Татарстан выделил около 48 млн рублей на строительство и ремонт молодёжных объектов

В Татарстане на строительство молодёжных объектов направили 47,8 млн рублей.

В число объектов, которые планируют построить, вошли молодёжный центр, здания и сооружения в некоторых детских оздоровительных лагерях. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок, сообщает inkazan.ru.

В частности, согласно документации, на строительство молодёжного центра в селе Тюлячи направят 10,5 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Северном округе Москвы построят десять объектов образования в 2023 году.