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Татарстан выделил около 48 млн рублей на строительство и ремонт молодёжных объектов

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В Татарстане на строительство молодёжных объектов направили 47,8 млн рублей.
Татарстан выделил около 48 млн рублей на строительство и ремонт молодёжных объектов
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

В число объектов, которые планируют построить, вошли молодёжный центр, здания и сооружения в некоторых детских оздоровительных лагерях. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок, сообщает inkazan.ru.

В частности, согласно документации, на строительство молодёжного центра в селе Тюлячи направят 10,5 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Северном округе Москвы построят десять объектов образования в 2023 году.

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