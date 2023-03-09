В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в соседнем частном доме
Об этом информирует МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, порыв ветра начал сносить дым в сторону расположенного неподалёку детского сада.
Всех находящихся в здании детского сада в превентивных целях эвакуировали.
Позже дым рассеялся, и все смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Позже спасателям удалось ликвидировать открытое возгорание.
Ранее стало известно, что на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 произошёл пожар.