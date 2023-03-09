В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в соседнем частном доме

В Хабаровске эвакуировали детский сад в связи с пожаром, который произошёл в соседнем частном трёхэтажном доме.

Об этом информирует МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, порыв ветра начал сносить дым в сторону расположенного неподалёку детского сада.

Всех находящихся в здании детского сада в превентивных целях эвакуировали.

Позже дым рассеялся, и все смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Позже спасателям удалось ликвидировать открытое возгорание.

Ранее стало известно, что на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 произошёл пожар.