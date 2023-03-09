Узнать больше

В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в соседнем частном доме

Короткая ссылка
В Хабаровске эвакуировали детский сад в связи с пожаром, который произошёл в соседнем частном трёхэтажном доме.

Об этом информирует МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, порыв ветра начал сносить дым в сторону расположенного неподалёку детского сада.

Всех находящихся в здании детского сада в превентивных целях эвакуировали.

Позже дым рассеялся, и все смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Позже спасателям удалось ликвидировать открытое возгорание.

Ранее стало известно, что на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить