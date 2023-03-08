Всероссийский студенческий корпус спасателей поздравил россиянок с 8 Марта

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили жительниц страны с 8 Марта.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участники акции дарили цветы, открытки, сладкие подарки сотрудницам спецслужб, медучреждений, врачам и медсёстрам, находящимся на службе, а также учителям, матерям и жёнам военнослужащих.

Одна из акций прошла в ЛНР.

«Мы находимся в ЛНР и поздравляем сильных женщин, у которых мужья, сыновья, отцы мобилизованы. Поздравляем с Международным женским днём, сегодня им нужна поддержка. Это наш тыл. Хочется, чтобы наши прекрасные девушки, женщины улыбались как можно чаще, и не только в праздник», — заявил член Общественной палаты и руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал 8 Марта ещё одним прекрасным поводом поблагодарить женщин за ежедневное терпение, заботу и любовь.