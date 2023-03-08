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В Татарстане вручили награды педагогам и наставникам

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Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды педагогам и наставникам.
В Татарстане вручили награды педагогам и наставникам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«В ваших руках самое важное — воспитание и развитие молодого поколения Республики Татарстан. Этот вопрос сегодня приобретает новое звучание в ответ на серьёзные вызовы, которые стоят перед нашей страной», — заявил Минниханов.

В частности, медалью «За доблестный труд» награждена учительница химии Валентина Афонская.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал 8 Марта ещё одним прекрасным поводом поблагодарить женщин за ежедневное терпение, заботу и любовь.

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