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Власти Удмуртии поздравили жительниц региона с Международным женским днём

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жительниц региона с Международным женским днём.
Власти Удмуртии поздравили жительниц региона с Международным женским днём
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Вы сохраняете национальные традиции и прививаете любовь к родной культуре. Заботитесь об экологии и приучаете к этому окружающих. Уделяете внимание тем, кто особенно в нём нуждается. Работаете на заводах, выходите на сцену, управляете компаниями, спасаете жизни и тем самым прославляете наш любимый регион», — заявил Бречалов.

Он поблагодарил женщин за то, что они делают республику лучше.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жительниц региона с 8 Марта.

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