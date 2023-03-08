Власти Удмуртии поздравили жительниц региона с Международным женским днём

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жительниц региона с Международным женским днём.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Вы сохраняете национальные традиции и прививаете любовь к родной культуре. Заботитесь об экологии и приучаете к этому окружающих. Уделяете внимание тем, кто особенно в нём нуждается. Работаете на заводах, выходите на сцену, управляете компаниями, спасаете жизни и тем самым прославляете наш любимый регион», — заявил Бречалов.

Он поблагодарил женщин за то, что они делают республику лучше.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жительниц региона с 8 Марта.