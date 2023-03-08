В метро Москвы открылась выставка о сотрудницах столичного транспорта

В Московском метрополитене открылась выставка о сотрудницах столичного транспорта, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы открыли экспозицию, посвящённую женщинам, которые работают в команде московского транспорта», — сказал Ликсутов.

По его словам, фотоработы познакомят пассажиров с профессиями сотрудниц и расскажут о том, что вдохновляет их в этой непростой работе.

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