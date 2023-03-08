Узнать больше

Власти Татарстана поздравили жительниц республики с 8 Марта

Короткая ссылка
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днём.
Власти Татарстана поздравили жительниц республики с 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Этот весенний праздник наполнен теплотой, радостью, улыбками и искренними чувствами. Цветы, подарки, поздравления — лишь малая часть проявления нашей благодарности вам, дорогим женщинам», — говорится в поздравлении.

По словам Минниханова, женщины активно трудятся в различных сферах.

«Неизменно высоких слов благодарности и поддержки заслуживают наши почтенные женщины-ветераны и дети войны, вынесшие на своих хрупких плечах страшную тяжесть Великой Отечественной, а также матери, жёны солдат и офицеров, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции», — отметил он.

Ранее маркетинг- и контент-директор TexTerra Александр Монахов на основе анализа запросов в «Яндексе» рассказал в беседе с НСН, кому жители России дарят подарки на 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить