Власти Татарстана поздравили жительниц республики с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днём.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Этот весенний праздник наполнен теплотой, радостью, улыбками и искренними чувствами. Цветы, подарки, поздравления — лишь малая часть проявления нашей благодарности вам, дорогим женщинам», — говорится в поздравлении.

По словам Минниханова, женщины активно трудятся в различных сферах.

«Неизменно высоких слов благодарности и поддержки заслуживают наши почтенные женщины-ветераны и дети войны, вынесшие на своих хрупких плечах страшную тяжесть Великой Отечественной, а также матери, жёны солдат и офицеров, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции», — отметил он.

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