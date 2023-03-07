Юрист Питаев рассказал о плюсах смены фамилии после заключения брака

Юрист Константин Питаев рассказал о плюсах смены фамилии после бракосочетания.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что среди преимуществ — правовой приоритет, поскольку одинаковая фамилия упрощает доказывание родственных отношений при решении разнообразных вопросов.

Также эксперт отметил психологический аспект, поскольку общая фамилия способствует сплочённости.

К минусам Питаев отнёс необходимость смены документов, финансовые затраты на переоформление. Кроме того, нельзя управлять транспортным средством до замены водительского удостоверения и внесения обновлённых данных в документы на машину.

Ранее основательница юридической компании GAP Ирина Гукова в беседе с газетой «Известия» перечислила тонкости заключения брачного договора.