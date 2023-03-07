В Тверской области рассказали о планах по строительству зарядных комплексов для электромобилей

На заседании правительства Тверской области приняли пакет документов, направленный на развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, прежде всего нужно устанавливать зарядные станции на дорогах, которые ведут к популярным достопримечательностям, на туристических территориях.

План мероприятий также включает направления по содействию бизнесу.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.