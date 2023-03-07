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В Тверской области рассказали о планах по строительству зарядных комплексов для электромобилей

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На заседании правительства Тверской области приняли пакет документов, направленный на развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.
В Тверской области рассказали о планах по строительству зарядных комплексов для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Travel_Motion

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, прежде всего нужно устанавливать зарядные станции на дорогах, которые ведут к популярным достопримечательностям, на туристических территориях.

План мероприятий также включает направления по содействию бизнесу.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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