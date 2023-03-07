Доля импортных автомобилей в России выросла в два раза за год

В январе-феврале 2023 года в Россию ввезли почти 50 тыс. новых легковых автомобилей, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В феврале на долю импортных машин пришлось 40% от общего объёма продаж. Годом ранее на долю импорта приходилось 19% новых иномарок. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос почти в два раза.

Больше всего легковых автомобилей прибывает из Китая, Казахстана и Белоруссии.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.