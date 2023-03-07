Узнать больше

Доля импортных автомобилей в России выросла в два раза за год

Короткая ссылка
В январе-феврале 2023 года в Россию ввезли почти 50 тыс. новых легковых автомобилей, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Доля импортных автомобилей в России выросла в два раза за год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В феврале на долю импортных машин пришлось 40% от общего объёма продаж. Годом ранее на долю импорта приходилось 19% новых иномарок. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос почти в два раза.

Больше всего легковых автомобилей прибывает из Китая, Казахстана и Белоруссии.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить