Доля импортных автомобилей в России выросла в два раза за год
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В феврале на долю импортных машин пришлось 40% от общего объёма продаж. Годом ранее на долю импорта приходилось 19% новых иномарок. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос почти в два раза.
Больше всего легковых автомобилей прибывает из Китая, Казахстана и Белоруссии.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.