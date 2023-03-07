Губернатор Самарской области Азаров поздравил женщин с наступающим 8 Марта
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Глава региона подчеркнул, что будут учтены все предложения по подготовке к встрече бойцов из зоны СВО.
Он также поддержал инициативу жён военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами.
Губернатор поблагодарил матерей военнослужащих, наставников и учителей за воспитание защитников Отечества.
В рамках торжественной встречи он также вручил награды женщинам, добившимся особых достижений в профессиональной и общественной деятельности, внёсшим весомый вклад в развитие региона, а также многодетным мамам.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.