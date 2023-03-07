Губернатор Самарской области Азаров поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе торжественного мероприятия по случаю предстоящего Международного женского дня поддержал инициативу жён военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Глава региона подчеркнул, что будут учтены все предложения по подготовке к встрече бойцов из зоны СВО.

Он также поддержал инициативу жён военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами.

Губернатор поблагодарил матерей военнослужащих, наставников и учителей за воспитание защитников Отечества.

В рамках торжественной встречи он также вручил награды женщинам, добившимся особых достижений в профессиональной и общественной деятельности, внёсшим весомый вклад в развитие региона, а также многодетным мамам.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.