Спасатели ведут поиски пропавшего в Красноярском крае туриста
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Сотрудники МЧС ночью 7 марта получили сообщение от сотрудников МВД о том, что двое туристов отправились в поход, а затем перестали выходить на связь. Полицейские и волонтёры организовали поиски.
Позже один из пропавших туристов сам вышел к поисковой группе. Поиски второго туриста продолжаются.
Ранее сайт Nation News сообщал, что на Алтае турист из Кемеровской области погиб, сорвавшись с 50-метровой скалы.