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Спасатели ведут поиски пропавшего в Красноярском крае туриста

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При восхождении на гору Борус в Красноярском крае пропали двое туристов. Позже один из них вышел к поисковой группе. Поиски второго продолжаются.
Спасатели ведут поиски пропавшего в Красноярском крае туриста
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Сотрудники МЧС ночью 7 марта получили сообщение от сотрудников МВД о том, что двое туристов отправились в поход, а затем перестали выходить на связь. Полицейские и волонтёры организовали поиски.

Позже один из пропавших туристов сам вышел к поисковой группе. Поиски второго туриста продолжаются.

Ранее сайт Nation News сообщал, что на Алтае турист из Кемеровской области погиб, сорвавшись с 50-метровой скалы.

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