Спасатели ведут поиски пропавшего в Красноярском крае туриста

При восхождении на гору Борус в Красноярском крае пропали двое туристов. Позже один из них вышел к поисковой группе. Поиски второго продолжаются.

Об этом сообщает Newinform.

Сотрудники МЧС ночью 7 марта получили сообщение от сотрудников МВД о том, что двое туристов отправились в поход, а затем перестали выходить на связь. Полицейские и волонтёры организовали поиски.

Позже один из пропавших туристов сам вышел к поисковой группе. Поиски второго туриста продолжаются.

Ранее сайт Nation News сообщал, что на Алтае турист из Кемеровской области погиб, сорвавшись с 50-метровой скалы.