Убивших спящего медведя охотников будут судить в Башкирии
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе деревни Байгазино. Согласно данным ведомства, 54-летний мужчина и его приятель, не имея лицензии, отправились в лес и убили спящего в берлоге медведя.
Впоследствии браконьеры были задержаны. Они признали свою вину и в скором времени предстанут перед судом.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк принял изъятых у контрабандистов медведей.