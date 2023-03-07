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Убивших спящего медведя охотников будут судить в Башкирии

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В Башкирии суд рассмотрит дело против двух жителей, обвинённых в незаконной охоте.
Убивших спящего медведя охотников будут судить в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе деревни Байгазино. Согласно данным ведомства, 54-летний мужчина и его приятель, не имея лицензии, отправились в лес и убили спящего в берлоге медведя.

Впоследствии браконьеры были задержаны. Они признали свою вину и в скором времени предстанут перед судом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк принял изъятых у контрабандистов медведей.

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