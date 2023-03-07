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Сотрудники МЧС провели акцию в честь 8 Марта на станции «Окружная»

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Столичные спасатели провели акцию в честь 8 Марта на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Сотрудники МЧС провели акцию в честь 8 Марта на станции «Окружная»
  • РИА Новости

Показательный оркестр Главного управления МЧС России по Москве исполнил классические и современные произведения, а также музыкально-инструментальные пьесы.

«Сегодня проходит замечательная акция в преддверии 8 Марта. Мужественные, отважные, суровые мужчины, которые стоят на страже нашей безопасности, в этот день открывают свои чуткие сердца и дарят улыбки милым дамам», — заявил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

По его словам, поздравить женщин пришли пожарные, спасатели и кинологи.

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