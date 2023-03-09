Специалист Бедеров рассказал, как защитить веб-сайт или сервис от DDoS-атак

Эксперт из инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как защитить веб-сайт или сервис от DDoS-атак.

Как пояснил эксперт, от массовых атак на интернет-ресурсы и приложения помогут аппаратные и программные устройства.

Такие системы способны анализировать запросы пользователей и не допускать перегрузки на хостингах, подчеркнул собеседник RT.

«Если это средство защиты решает, что запрос — это попытка DDoS-атаки, то она просто не пропускает его и тем самым снижает нагрузку на сервис», — добавил Бедеров.

Кроме того, специалист напомнил, что по всему миру продолжается эпидемия вирусов-шифровальщиков в виде RaaS.

«RaaS — это экосистема, которая предполагает использование средств шифрования и вымогательства за этот счёт. Шифрование — это средства, которые изначально встраивались в любую операционную систему как защитный механизм, когда все компьютерные сети были военного назначения. В информполе это называют вирусами-шифровальщиками», — добавил он.

Для защиты от такого вируса, по словам эксперта, любой загружаемый контент должен «проходить проверку в песочнице, которая смотрела бы активность того или иного ПО или файла внутри защищённого контура».

«Это должно быть некое дисковое пространство, загрузка вредоносного файла на который не повлечёт за собой потерю работоспособности системы», — заключил он.

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