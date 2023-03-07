Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в России
Власти России дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана. — RT)», — цитирует РИА Новости Кабулова.
По его словам, был один сотрудник, сейчас трое.
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