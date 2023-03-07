Узнать больше

Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в России

Короткая ссылка
Власти России дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана. — RT)», — цитирует РИА Новости Кабулова.

По его словам, был один сотрудник, сейчас трое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить