Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в России

Власти России дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана. — RT)», — цитирует РИА Новости Кабулова.

По его словам, был один сотрудник, сейчас трое.