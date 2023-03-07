Киберэксперт Стекольников назвал популярные схемы работы сетевых мошенников
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Злоумышленники входят в доверие, представляясь кем-то надёжным: службой безопасности банка, правоохранительными органами, соцслужбами. Такой вид мошенничества на первом месте, рассказал специалист «Известиям».
Также мошенники используют мессенджеры и переписки в социальных сетях, где после знакомства просят деньги на разные цели.
Ещё одним популярным методом среди мошенников является предложение о «выгодной работе». Принимая его, потерпевшие высылают злоумышленникам данные банковской карты для получения «вознаграждения».
Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.