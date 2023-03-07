Специалист в сфере ЖКХ Москвина высказалась об идее отказа от бумажных платёжек

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала информацию о том, что в России хотят отказаться от бумажных платёжек за коммунальные услуги.

Она отметила, что 90—95% населения давно оплачивает «коммуналку» через какие-либо электронные сервисы.

По её мнению, пенсионеры могут написать заявление, чтобы отплата снималась с их пенсии.

«К тому же напечатать бумажки и отправить адресату стоит безумных денег. И всё это идёт из нашего кармана. То есть, иными словами, если мы избавимся от бумажных носителей в ЖКХ, то пусть на немного, но для каждого из нас платёж всё-таки уменьшится», — заявила эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.