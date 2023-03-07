Узнать больше

Специалист в сфере ЖКХ Москвина высказалась об идее отказа от бумажных платёжек

Короткая ссылка
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала информацию о том, что в России хотят отказаться от бумажных платёжек за коммунальные услуги.
Специалист в сфере ЖКХ Москвина высказалась об идее отказа от бумажных платёжек
  • РИА Новости

Она отметила, что 90—95% населения давно оплачивает «коммуналку» через какие-либо электронные сервисы.

По её мнению, пенсионеры могут написать заявление, чтобы отплата снималась с их пенсии.

«К тому же напечатать бумажки и отправить адресату стоит безумных денег. И всё это идёт из нашего кармана. То есть, иными словами, если мы избавимся от бумажных носителей в ЖКХ, то пусть на немного, но для каждого из нас платёж всё-таки уменьшится», — заявила эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить