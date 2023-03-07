«Ъ»: на российском рынке образовался существенный профицит бытовой техники
Об этом рассказали «Коммерсанту» в одной из компаний.
Причиной там называют ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала спецоперации на Украине.
Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита.
Отмечается, что похожая ситуация сложилась и на рынке потребительской электроники.
Ранее появилась информация, что средний чек на электронику и бытовую технику вырос на 34% год к году и превысил 9,5 тыс. рублей.
Как писали «Известия», согласно результатам исследования Института развития предпринимательства и экономики, в 2022 году изготовление бытовой техники в России снизилось на 40%.