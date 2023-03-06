Пожар произошёл в здании с гостиницей, кафе и аптекой в Брянской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Установлено, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека)», — заявили в спасательном ведомстве.
По предварительным данным, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.
Как заявили в региональной прокуратуре, по предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара.