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Пожар произошёл в здании с гостиницей, кафе и аптекой в Брянской области

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Пожар произошёл в здании с гостиницей, сервисом, баней, кафе и аптекой в посёлке Новые Дарковичи Брянской области.
Пожар произошёл в здании с гостиницей, кафе и аптекой в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Установлено, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека)», — заявили в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.

Как заявили в региональной прокуратуре,  по предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара.

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