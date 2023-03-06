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Стартовал приём заявок на международную премию #МыВместе 2023

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Стартовал приём заявок на международную премию #МыВместе 2023. Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.
Стартовал приём заявок на международную премию #МыВместе 2023
  • РИА Новости

Третий сезон международной премии открылся 18 февраля. Целью премии является поддержка значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Международная премия была запущена по поручению президента России Владимира Путина.

Общий грантовый фонд премии в 2023 году составляет 90 млн рублей. Участники смогут подать заявку в 11 номинациях в различных сферах, в том числе помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и другие.

Также появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

Финалисты будут защищать свои проекты в Москве в очном формате. Победители премии смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны. Также они получат грант на реализацию инициативы до 3 млн рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Кроме того, победители смогут пройти обучение в центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

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