«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля

Компания «Россети» начнёт работу в Херсонской области с 1 апреля.

Об этом информирует администрация региона в своём канале в Telegram.

Отмечается, что Херсонская область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК.

«Первой станет флагман российской энергетики компания «Россети». Работу в Херсонской области она начнёт уже с 1 апреля», — заявили в администрации.

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