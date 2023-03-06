Узнать больше

«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля

Короткая ссылка
Компания «Россети» начнёт работу в Херсонской области с 1 апреля.
«Россети» начнут работу в Херсонской области с 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует администрация региона в своём канале в Telegram.

Отмечается, что Херсонская область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК.

«Первой станет флагман российской энергетики компания «Россети». Работу в Херсонской области она начнёт уже с 1 апреля», — заявили в администрации.

В феврале в Запорожской области открыли многофункциональный центр при поддержке специалистов из Крыма. Офис «Мои документы» заработал в Мелитополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить