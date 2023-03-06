Минцифры России не подтвердило данные об утечке данных из НИИ «Восход»

Минцифры России не подтвердило появившиеся в некоторых средствах массовой информации сведения об утечке биометрических данных из НИИ «Восход».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что ведомство совместно с ФСБ проводит служебную проверку по этому поводу.

«Была зафиксирована аномальная активность, в том числе из внутренней сети предприятия», — заявили в Минцифры.

В сообщении говорится, что данные в сеть не попали, они хранятся в зашифрованном виде, а ключ расшифровки хранится в Гознаке, что «в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным».

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.