Узнать больше

Минцифры России не подтвердило данные об утечке данных из НИИ «Восход»

Короткая ссылка
Минцифры России не подтвердило появившиеся в некоторых средствах массовой информации сведения об утечке биометрических данных из НИИ «Восход».
Минцифры России не подтвердило данные об утечке данных из НИИ «Восход»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства. 

Отмечается, что ведомство совместно с ФСБ проводит служебную проверку по этому поводу. 

«Была зафиксирована аномальная активность, в том числе из внутренней сети предприятия», — заявили в Минцифры.

В сообщении говорится, что данные в сеть не попали, они хранятся в зашифрованном виде, а ключ расшифровки хранится в Гознаке, что «в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным». 

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить