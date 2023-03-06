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Новак рассказал о планах властей по развитию курорта Архыз

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На совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами обсудили планы развития курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Новак рассказал о планах властей по развитию курорта Архыз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В начале марта закончился конкурс по определению стратегического инвестора.

«Инвестор взял на себя обязательства по строительству за счёт собственных средств канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры в объёме не менее 40 млрд рублей. Это позволит к 2030 году минимум удвоить туристический поток», — заявил зампред правительства Александр Новак.

По его словам, реализация инвестиционного проекта имеет важнейшее значение не только для региона, но и для всего Северного Кавказа и России в целом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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