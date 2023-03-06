Депутат Выборный рассказал, кто имеет право войти в частное жильё
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«Любое проникновение в квартиру или дом должно быть обосновано и санкционировано», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».
По закону на проникновение в частное жильё имеют право сотрудники полиции и других правоохранительных органов, если речь идёт о спасении жизни граждан или их имущества, об обеспечении безопасности людей при массовых беспорядках и ЧС, о задержании преступников, а также о пресечении преступного деяния. У полицейских должна быть соответствующая санкция.
Кроме того, взломать дверь могут представители аварийно-спасательных служб.
Как отметил Выборный, в случае, например, с юристами, работающими на частных клиентов, и лицами, занимающимися частным сыском, требуется судебное решение на доступ в чужую квартиру.
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