Депутат Выборный рассказал, кто имеет право войти в частное жильё

Депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил, что неприкосновенность имущества и жилья — главный приоритет в законодательстве.

«Любое проникновение в квартиру или дом должно быть обосновано и санкционировано», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По закону на проникновение в частное жильё имеют право сотрудники полиции и других правоохранительных органов, если речь идёт о спасении жизни граждан или их имущества, об обеспечении безопасности людей при массовых беспорядках и ЧС, о задержании преступников, а также о пресечении преступного деяния. У полицейских должна быть соответствующая санкция.

Кроме того, взломать дверь могут представители аварийно-спасательных служб.

Как отметил Выборный, в случае, например, с юристами, работающими на частных клиентов, и лицами, занимающимися частным сыском, требуется судебное решение на доступ в чужую квартиру.

Ранее исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с «Радио 1» рассказала о важности закона об обязательной проверке газового оборудования.