Узнать больше

В Подмосковье завершился капитальный ремонт Егорьевского историко-художественного музея

Короткая ссылка
В Московской области завершился капитальный ремонт МУК «Егорьевский историко-художественный музей» по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
В Подмосковье завершился капитальный ремонт Егорьевского историко-художественного музея
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается, что в рамках проведённого капремонта был укреплён фундамент здания, произведена замена деревянных перекрытий и кровли, реконструированы парадные входы и лестницы музея. Внутренние помещения объекта стали более просторными за счёт их перепланировки и сноса некоторых перегородок.

Для лучшей сохранности музейных экспонатов здание оборудовали современными системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Также строители произвели реставрацию фасада здания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде на стройплощадке здания филиала Третьяковской галереи все внутренние черновые работы завершили в январе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить