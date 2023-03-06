В Подмосковье завершился капитальный ремонт Егорьевского историко-художественного музея

В Московской области завершился капитальный ремонт МУК «Егорьевский историко-художественный музей» по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается, что в рамках проведённого капремонта был укреплён фундамент здания, произведена замена деревянных перекрытий и кровли, реконструированы парадные входы и лестницы музея. Внутренние помещения объекта стали более просторными за счёт их перепланировки и сноса некоторых перегородок.

Для лучшей сохранности музейных экспонатов здание оборудовали современными системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Также строители произвели реставрацию фасада здания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде на стройплощадке здания филиала Третьяковской галереи все внутренние черновые работы завершили в январе.