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В Башкирии обсудили туристический потенциал республики

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В рамках рабочей поездки в Башкирию зампред правительства России Дмитрий Чернышенко посетил туристический центр Уфы и обсудил турпотенциал республики.
В Башкирии обсудили туристический потенциал республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В 2022 году в регионе побывали 1,9 млн туристов, в 2023-м ожидается рост показателя на 20%.

«Развитие туризма в Республике Башкортостан поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2023 году из федерального бюджета региону будет выделено около 750 млн рублей на эти цели», — сказал Чернышенко.

По его словам, в регионе реализуются программы культурно-познавательного, школьного туризма, развивается экотуризм.

«Утверждена концепция глэмпингов и налажено их местное производство, что является отличным примером для других субъектов», — отметил Чернышенко.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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