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В Москве стартует конкурс грантов для НКО, создающих программы помощи участникам спецоперации

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Специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве.
В Москве стартует конкурс грантов для НКО, создающих программы помощи участникам спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По её словам, общий объём поддержки составит 90 млн рублей.

Средства распределят по трём группам заявок: малый грант — до 1 млн рублей, средний — от 1 до 2 млн, большой — от 2 до 3 млн. Заявки от НКО принимаются с 6 марта до 5 апреля. Победители конкурса станут известны 15 мая, а приступить к реализации проектов организации смогут уже в июне.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.

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