В России создаётся бронированная тактическая одежда для военнослужащих

Гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк заявил, что универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создаётся в России.

«Один из последних проектов предприятия — разработка комплекта универсальной боевой экипировки. В нём мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счёт переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения», — сказал он РИА Новости.

Ранее гендиректор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин заявил, что в России создаётся комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров.