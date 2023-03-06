В России создаётся бронированная тактическая одежда для военнослужащих
«Один из последних проектов предприятия — разработка комплекта универсальной боевой экипировки. В нём мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счёт переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения», — сказал он РИА Новости.
Ранее гендиректор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин заявил, что в России создаётся комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров.