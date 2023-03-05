Собянин: москвичи собрали около 1080 тонн гумпомощи для жителей новых российских регионов

За год в рамках акции «Москва помогает» около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости было собрано для жителей новых регионов России.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С начала акции «Москва помогает» прошёл год. За это время москвичи собрали порядка 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России», — сказано в его Telegram-канале.

По словам мэра, в акции участвовали более 46 тыс. человек.

Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны и средства реабилитации, сказано в заявлении.

В Москве 14 штабов приёма гумпомощи. Большинство работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

7 февраля в центре столицы, на Страстном бульваре, открылся штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых территорий России.