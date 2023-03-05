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Собянин: москвичи собрали около 1080 тонн гумпомощи для жителей новых российских регионов

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За год в рамках акции «Москва помогает» около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости было собрано для жителей новых регионов России.
Собянин: москвичи собрали около 1080 тонн гумпомощи для жителей новых российских регионов
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С начала акции «Москва помогает» прошёл год. За это время москвичи собрали порядка 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России», — сказано в его Telegram-канале.

По словам мэра, в акции участвовали более 46 тыс. человек.

Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны и средства реабилитации, сказано в заявлении.

В Москве 14 штабов приёма гумпомощи. Большинство работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

7 февраля в центре столицы, на Страстном бульваре, открылся штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых территорий России.

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